Caen remesas enviadas a México un 5.9 % durante el 2025

Las remesas enviadas a México se redujeron un 5.9 %, hasta los 40,467 millones de dólares, en los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del pasado año, en medio de la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos a México, informó este miércoles el Banco de México (Banxico).

Tan solo en agosto, México captó 5,578 millones de dólares en remesas, una caída interanual de 8.3 %.

Con ello, México redujo en 2,534 millones de dólares la cifra recibida en los primeros ocho meses de 2024, cuando sumó 43,001, una cifra histórica para un periodo similar.

En México, el envío promedio de connacionales al país se redujo el 0.7 % entre enero y agosto, pues pasó de 396 dólares a 393 respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de operaciones en este mismo lapso disminuyó el 5.2 % interanual, al pasar a 102.88 millones; el 99.1 % de ellas fueron transferencias electrónicas.

Con lo anterior, se mantuvo una tendencia a la baja tras la caída del 4.7 % en julio, del 16.2 % en junio, su mayor retroceso en trece años, y el descenso del 4.4 % interanual en mayo.

México hila once años de incrementos anuales de remesas tras terminar 2024 con un récord de 64,745 millones de dólares, pero en marzo pasado terminó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.