Caen presuntos miembros de Los Chapitos tras cateos en Mazatlán

Autoridades detuvieron a dos integrantes del grupo criminal y aseguraron armas, droga y vehículos en operativos coordinados

Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción de Los Chapitos, fueron detenidos tras cateos realizados en distintos puntos de Mazatlán, informaron autoridades federales.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos fueron identificados como Efraín “N”, ubicado en el tercer nivel de la estructura delictiva, y Jesús Miguel “N”, quien operaba en el cuarto nivel dentro del grupo.

Las detenciones se llevaron a cabo luego de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar dos inmuebles vinculados a la organización criminal en las colonias Lomas de Mazatlán y Jabalines, donde se ejecutaron órdenes de cateo.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, dosis de droga, equipos telefónicos, una camioneta blindada, cuatro granadas, cargadores y dispositivos de radiocomunicación.

Golpe financiero a la organización

De acuerdo con estimaciones oficiales, el aseguramiento representa una afectación económica cercana a 2 millones 502 mil pesos para la estructura criminal.

Estas acciones derivan de la captura previa de Saúl Iribe Escobosa, alias “Tío Miguel”, detenido el pasado 30 de marzo y señalado como líder de una célula dedicada al narcomenudeo en la zona.

Tras su detención, las autoridades identificaron a Efraín “N” como su posible sucesor dentro de la organización.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).