Caen presunto líder de “Los Tanzanios” y dos cómplices en CDMX

Autoridades afirmaron que tanto los detenidos como los objetos de delito encontrados fueron asegurados para determinar su situación jurídica

Irving "N", presunto líder de un grupo delictivo denominado "Los Tanzanios" fue detenido este miércoles como resultado de un operativo efectuado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer la captura de este hombre identificado como objetivo prioritario junto a dos hombres de nombre Edgar "N" y Eduardo "N".

#Importante | Como resultado de labores de investigación e inteligencia policial en la @BJAlcaldia, efectivos de la @SSC_CDMX lograron la detención de Irving “N”, objetivo prioritario y uno de los presuntos líderes de un grupo delictivo generador de violencia, con operación… pic.twitter.com/v70TCIgWJX — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 23, 2026 Elementos de la corporación realizaban recorridos de vigilancia cuando observaron que los tripulantes de una camioneta color blanco aparentemente portaban un arma de fuego sobre la Calzada de Tlalpan. Agentes encuentran decenas de dosis de droga tras revisión de unidad A la altura de la colonia Moderna, los oficiales lograron marcarles el alto para revisar la unidad, en la que encontraron cuatro cartuchos, 135 bolsas de plástico con presunta cocaína, 70 dosis con aparente metanfetamina, 85 bolsas más con características de marihuana y un kilogramo a granel de la misma sustancia. Tanto los detenidos como los objetos de delito encontrados fueron asegurados para determinar su situación jurídica. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México, el grupo criminal mencionado se dedica a delitos como extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo, con operación principalmente en la zona oriente y otros puntos de la Ciudad de México.