Caen papás por obligar a hijos a vender dulces para pagar hotel

Durante un operativo se logró el rescate de tres hermanitos que eran víctimas de violencia por parte de sus papás, en el Estado de México

Autoridades detuvieron durante este fin de semana a un hombre y una mujer por presuntamente obligar a sus tres hijos menores de edad a vender dulces.

Según las primeras indagatorias, los hermanitos, de 11, 9 y 3 de años, eran víctimas de explotación, ya que el dinero que ganaban era utilizado para pagar el hotel en donde habitaba la familia.

Habitantes del sector habrían reportado a las autoridades la presencia de los menores trabajando en la vía pública por lo que efectivos de Prevención del Delito, Unidad de Atención a Víctimas, Grupo de Operaciones Especiales, Marina y personal del DIF municipal implementaron un operativo.

El grupo desplegado arribó a las instalaciones de un hotel ubicado sobre la Vía Morelos, en San Miguel Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

A su llegada se le solicitó a la madre documentos de identidad de los menores y se le cuestionó si asistían a la escuela, lo cual no pudo comprobar.

Los pequeños quedaron en custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec que los trasladó a la Casa Hogar.

Mientras que, a los papás, de 33 y 34 años, se les inició una denuncia por violencia familiar ante la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos.