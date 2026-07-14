Caen papás por obligar a hijos a vender dulces para pagar hotel

Autoridades detuvieron durante este fin de semana a un hombre y una mujer por presuntamente obligar a sus tres hijos menores de edad a vender dulces.
Según las primeras indagatorias, los hermanitos, de 11, 9 y 3 de años, eran víctimas de explotación, ya que el dinero que ganaban era utilizado para pagar el hotel en donde habitaba la familia.
Habitantes del sector habrían reportado a las autoridades la presencia de los menores trabajando en la vía pública por lo que efectivos de Prevención del Delito, Unidad de Atención a Víctimas, Grupo de Operaciones Especiales, Marina y personal del DIF municipal implementaron un operativo.
El grupo desplegado arribó a las instalaciones de un hotel ubicado sobre la Vía Morelos, en San Miguel Xalostoc, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
A su llegada se le solicitó a la madre documentos de identidad de los menores y se le cuestionó si asistían a la escuela, lo cual no pudo comprobar.
Los pequeños quedaron en custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Ecatepec que los trasladó a la Casa Hogar.
Mientras que, a los papás, de 33 y 34 años, se les inició una denuncia por violencia familiar ante la Agencia del Ministerio Público para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Expósitos.