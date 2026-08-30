Caen ocho personas y aseguran 33 armas largas en Sinaloa

Fuerzas de seguridad detuvieron a ocho personas y localizaron un campamento criminal, donde aseguraron armas, explosivos, vehículos y droga

Ocho personas fueron detenidas durante diferentes acciones de seguridad realizadas en Sinaloa como parte del reforzamiento de la presencia de las fuerzas federales y estatales en la entidad.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades estatales.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, en diferentes acciones, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @FGRMexico, @SSPCMexico y autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y localizaron un campamento utilizado por la… pic.twitter.com/TwmmCpLO1p — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026 Durante los despliegues, las autoridades localizaron un campamento presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. En el sitio y durante las distintas acciones fueron asegurados 11 vehículos, 33 armas largas, seis artefactos explosivos y una granada, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico. Inhabilitan explosivos en el lugar Personal especializado se encargó de inhabilitar los artefactos explosivos directamente en el sitio, como parte de las medidas de seguridad implementadas durante el operativo. Las autoridades señalaron que los resultados forman parte de las acciones coordinadas para disminuir la capacidad operativa de los grupos delictivos y contribuir a la protección de la población en Sinaloa.