Caen ‘La Pastrana’ y su esposo tras operativo en Cancún

Las detenciones de los presuntos integrantes de una célula criminal llegaron hsta un sitio de taxis en Punta Sam, usado para sus actividades delictivas

Un operativo coordinado de autoridades de seguridad en Cancún, Quintana Roo, derivó en la detención de Maribelli “N”, alias La Pastrana, señalada como presunta líder de una célula delictiva, así como de su esposo José Guadalupe “N”. Las capturas permitieron además ubicar un sitio de taxis en Punta Sam, Isla Mujeres, que presuntamente era utilizado como punto de operaciones para actividades ilícitas.

De acuerdo con reportes de seguridad, el grupo al que estarían vinculados formaría parte de una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la zona norte de Quintana Roo, donde autoridades investigan posibles delitos relacionados con narcomenudeo y otras actividades criminales.

Detención de “La Pastrana” en Cancún

La primera detención se realizó en calles de la supermanzana 237 de Cancún, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con fuerzas federales, arrestaron a Maribelli “N”.

Según reportes policiales, los agentes la sorprendieron presuntamente intercambiando bolsitas con hierba seca con otro hombre. Al notar la presencia de las patrullas, el sujeto logró escapar del lugar.

Durante la revisión a la mujer, los policías aseguraron decenas de dosis de droga, entre ellas hierba seca, cristal y piedra. Además, le fueron encontrados dólares, tarjetas bancarias, un teléfono celular y un arma de fuego calibre .380 con cartuchos útiles.

En el mismo operativo fue asegurada una camioneta blindada Chevrolet Tahoe con placas del estado de Sinaloa.

Tras su captura, Maribelli “N” fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. Durante el proceso, presuntamente se identificó como integrante y líder de un grupo delictivo vinculado con el Cártel de Sinaloa.

Capturan a su esposo horas después

Horas más tarde, las autoridades realizaron un segundo operativo en la zona de Arco Norte, en la supermanzana 241 de Cancún, donde fue detenido José Guadalupe “N”, señalado como esposo de la mujer capturada.

De acuerdo con los reportes, los agentes lo sorprendieron manipulando bolsitas con hierba seca junto a un vehículo. Durante la inspección le aseguraron decenas de envoltorios con hierba seca, cristal y piedra, además de dinero en efectivo, un teléfono celular y una camioneta.

Operativo lleva a sitio de taxis en Isla Mujeres

Las investigaciones derivadas de ambas detenciones llevaron a los agentes hasta un predio que funcionaba como sitio de taxis en Punta Sam, ubicado cerca de la terminal del ferry hacia Isla Mujeres y a pocos metros del complejo de seguridad C2.

En ese punto, elementos estatales y de investigación realizaron una diligencia en el estacionamiento donde se concentran unidades que brindan servicio hacia la zona turística de Costa Mujeres.

Durante el operativo fueron asegurados cinco vehículos: cuatro taxis rotulados como servicio “Platinum Service” pertenecientes al sindicato Gustavo Díaz Ordaz y una camioneta gris.

Las unidades fueron retiradas del lugar mediante grúas, mientras que el área quedó bajo resguardo de autoridades ministeriales para continuar con las diligencias correspondientes.

Investigaciones por uso de taxis en actividades ilícitas

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar si las unidades y el sitio de taxis eran utilizados como parte de una red para narcomenudeo, cobro de extorsiones u otras actividades delictivas en esta zona estratégica del norte de Quintana Roo.

La zona de Punta Sam representa un punto clave de conexión turística debido a su cercanía con la terminal marítima hacia Isla Mujeres y los desarrollos turísticos de Costa Mujeres, lo que ha llevado a reforzar los operativos de seguridad y vigilancia en el área.