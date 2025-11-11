Caen integrantes de la célula delictiva 'Los Rusos' en Sonora

Los detenidos son Abdel 'N', alias ‘El Toro’ de 63 años, con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones, y Miguel Ángel 'N', de 32 años

Autoridades detuvieron este lunes en dos operaciones simultáneas de Sonora a dos integrantes de la organización criminal ‘Los Rusos’ relacionada con el tráfico de armas, drogas, cartuchos y divisas hacia Estados Unidos en el municipio de San Luis Río Colorado.

Los arrestos se lograron gracias a un trabajo de inteligencia en la que elementos de seguridad realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas de los domicilios para obtener información como pruebas para que se diera la orden de cateo.

Los detenidos son Abdel 'N', alias ‘El Toro’ de 63 años, el cual cuenta con antecedentes penales por homicidio simple doloso y lesiones, y a Miguel Ángel 'N', ‘El Torito’ de 32 años.

En la inspección de los inmuebles se aseguraron dosis de fentanilo, cocaína, cristal, metanfetaminas, cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos.

Tanto Abdel 'N' como Miguel Ángel 'N' fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Por otro lado, los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.