Caen en Sinaloa 28 miembros del Cártel del Pacífico

Los 28 detenidos, junto con el inmueble y el arsenal incautado, fueron puestos a disposición de la delegación de la FGR.

En un operativo conjunto desplegado en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó la detención de 28 personas presuntamente vinculadas al Cártel del Pacífico, así como el aseguramiento de un inmueble, armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y diverso equipo táctico en el municipio de Mazatlán.

Las acciones se llevaron a cabo el pasado 7 de agosto como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con el reporte de la III Región Militar y la 9ª Zona Militar, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano localizaron y aprehendieron al grupo durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron el siguiente material:

15 armas de fuego largas.

94 cargadores.

2,964 cartuchos de diversos calibres.

Equipo táctico diverso e inmueble utilizado por la organización delictiva.

Los 28 detenidos, junto con el inmueble y el arsenal incautado, fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La dependencia federal dará continuidad a las investigaciones, realizará los peritajes correspondientes y determinará la situación jurídica de los implicados.

Las mandos militares enfatizaron que el operativo se desarrolló con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar la paz y el orden público en el estado de Sinaloa.