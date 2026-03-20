Caen en el noreste de México dos criminales buscados por EUA

La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de Noé 'N' y Néstor 'N', requeridos por distintas Cortes de los Estados Unidos de América

La Fiscalía General de la República dio a conocer la detención de dos presuntos criminales, en la ciudades de Piedras Negras, Coahuila, y Apodaca, Nuevo León, los cuales son requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

En un comunicado se informó que como resultado del trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, se tuvo intercambio de información con agencias internacionales y se llevaron a cabo diversos mecanismos de cooperación y asistencia jurídica, los cuales permitieron la ubicación y posterior detención.

Noé "N" fue ubicado y detenido en Piedras Negras, Coahuila, quien es investigado por la DEA, y requerido por el Tribunal Federal de Distrito, para el Distrito Oeste de Texas, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

Mientras que Néstor "N" fue detenido en Apodaca, Nuevo León, acusado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, del delito de homicidio en primer grado cometido en la ciudad de Houston, luego de que presuntamente privó de la vida a una persona con tres disparos de arma de fuego.

A ambos se les cumplimentó órdenes de detención formal con fines de extradición.