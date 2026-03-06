Caen 'El Tobilio' y 'La Dora': Líderes del Cártel de Sinaloa

Junto con otros tres integrantes del grupo criminal, quienes serían parte de una red dedicada a la distribución de fentanilo

Autoridades federales detuvieron en el noroeste de México al presunto líder de una facción del Cartel de Sinaloa, junto con otros tres integrantes del grupo criminal, quienes serían parte de una red dedicada a la distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el operativo también fue localizado un laboratorio clandestino de metanfetaminas, donde se aseguraron armas, vehículos, precursores químicos y equipo utilizado para la producción de narcóticos.

Entre los detenidos se encuentra Régulo Gilberto “N”, alias “Tobilio”, identificado como líder de la célula criminal, así como una mujer señalada como parte de la estructura logística del grupo. Ambos contaban con órdenes de arresto en Estados Unidos.

Detienen a presuntos integrantes del Cartel de Sinaloa

Según el comunicado oficial, la mujer detenida, identificada como Karina Guadalupe “N”, presuntamente era responsable de la logística y adquisición de precursores químicos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los agentes detectaron inicialmente a la mujer cuando circulaba en un vehículo sin matrícula, por lo que le marcaron el alto para una inspección.

Durante la revisión del automóvil, los oficiales localizaron alrededor de 1,000 dosis de drogas sintéticas, motivo por el cual fue detenida en el lugar.

Posteriormente, los elementos federales ubicaron un segundo vehículo donde viajaban otros tres presuntos integrantes de la misma facción del Cartel de Sinaloa. A estos se les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.

Aseguran laboratorio clandestino y equipo para producir metanfetamina

Las investigaciones llevaron a las autoridades hasta un laboratorio clandestino presuntamente operado por el grupo criminal, donde se realizaba la producción a gran escala de drogas sintéticas.

En el lugar fueron aseguradas dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores que almacenaban más de 500 litros de sustancias químicas utilizadas para fabricar narcóticos.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el valor estimado de lo asegurado podría alcanzar aproximadamente 1,250 millones de dólares en el mercado estadounidense.

Violencia en Sinaloa y presión internacional contra cárteles

Las autoridades federales señalaron que los detenidos estarían relacionados con episodios de violencia en el noroeste del país, región que se ha convertido en uno de los focos principales de la crisis de seguridad en México.

Los cuatro sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía mexicana, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.