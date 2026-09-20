Caen dos personas con marisco prohibido y droga

Elementos de la Marina capturaron a dos sospechosos que transportaban mercancía marina vedada y cartuchos útiles cerca de La Paz.

En el marco de los operativos de inspección y vigilancia pesquera en el estado de Baja California Sur, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lograron la detención de dos personas en posesión de una importante carga ilícita que combinaba delitos ambientales y contra la salud.

Durante las labores de patrullaje para garantizar el cumplimiento de las normativas de conservación marina, los agentes intervinieron un vehículo sospechoso.

En Baja California Sur, durante acciones de inspección y vigilancia en materia pesquera, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a dos personas y aseguraron un vehículo en el que transportaban aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata en veda, 109 cartuchos… pic.twitter.com/gJ3p3NM01W — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026 Tras la inspección correspondiente del automotor, las autoridades localizaron un cargamento aproximado de tres toneladas de almeja chocolata, especie que actualmente se encuentra bajo periodo de veda para garantizar su reproducción y supervivencia. Incautan armamento y fentanilo durante el operativo Además del delito ambiental por el tráfico de la especie marina en veda, las fuerzas federales aseguraron dentro del mismo vehículo 200 pastillas de fentanilo y 109 cartuchos útiles de diversos calibres listos para su uso; también aseguraron un vehículo, el cual era utilizada para el traslado clandestino de los insumos y el producto pesquero. Las dos personas aseguradas, junto con la droga, los cartuchos, el producto marino incautado y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades penales.