Caen dos de ‘Los Patines’ con más de 100 dosis de cristal

Dos presuntos integrantes de ‘Los Patines’ fueron detenidos en Venustiano Carranza con 115 dosis de cristal y un arma de fuego

Dos presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Patines” fueron detenidos durante un operativo realizado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que las capturas ocurrieron luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Ejército mexicano ejecutaran tres órdenes de cateo en distintos inmuebles de la demarcación.

En la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, elementos de @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSC_CDMX ejecutaron tres cateos, donde detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva “Los Patines”, relacionada con homicidios, extorsiones,… pic.twitter.com/wFljkcJ7cU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 28, 2026 Durante las acciones, las autoridades localizaron y aseguraron 115 dosis de una sustancia identificada como cristal, además de un arma de fuego. El operativo fue realizado como parte de las acciones de seguridad implementadas por las instituciones federales y capitalinas. ¿Quiénes son ‘Los Patines’? De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la célula denominada “Los Patines” estaría relacionada con diversas actividades delictivas en el norte de la Ciudad de México. Entre los delitos con los que se le vincula se encuentran la extorsión, homicidio, narcomenudeo y robo. Los dos detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad y situación jurídica.