Caen cuatro vinculados a célula dedicada al manejo de armas

Según el Gabinete de Seguridad, los detenidos formaban parte de una estructura criminal especializada en el suministro y mantenimiento de armamento

Elementos federales detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a cuatro personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los detenidos se encuentran Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

La captura fue realizada en un operativo conjunto encabezado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y autoridades de seguridad de Sinaloa.

Según el Gabinete de Seguridad, los arrestados formaban parte de una estructura criminal especializada en el suministro y mantenimiento de armamento utilizado por integrantes del Cártel de Sinaloa, actividades que incluían el tráfico, traslado y reparación de armas.

La dependencia federal difundió la detención a través de sus canales oficiales y señaló que las investigaciones continúan para identificar posibles vínculos de los capturados con otras actividades ilícitas de la organización criminal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de la captura ni los aseguramientos realizados durante el operativo.

La acción forma parte de la estrategia de seguridad federal enfocada en debilitar las estructuras logísticas y operativas de los grupos delictivos que operan en el país.