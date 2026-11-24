Dos expolicías municipales están entre los cuatro detenidos en Playas de Rosarito; autoridades aseguraron seis armas, chalecos balísticos y presunta marihuana

Dos expolicías municipales se encuentran entre los cuatro hombres detenidos durante un operativo de seguridad en Playas de Rosarito, Baja California, señalados por su presunta relación con una célula del Cártel de Sinaloa que opera en la región.

La captura ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre, como parte del operativo "Rosarito Seguro", implementado por las Fuerzas de Seguridad Institucional en la colonia Lucio Blanco.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, los detenidos fueron identificados como Cristian Ulises, de 31 años; Adán, de 46; José María, de 28, e Hirán Armando, de 36 años.

Dos detenidos pertenecieron a la Policía Municipal de Rosarito

Entre los hombres capturados se encuentran Cristian Ulises y Adán, quienes anteriormente formaron parte de la Policía Municipal de Playas de Rosarito.

Los otros dos detenidos son José María, originario de Tijuana, e Hirán Armando, procedente de Ciudad Obregón, Sonora.

Fuentes policiales citadas por La Jornada señalaron que en Playas de Rosarito operan células relacionadas con los hermanos Arzate, conocidos como "La Rana" y "El Aquiles", identificados como operadores de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada, dentro del Cártel de Sinaloa.

Aseguran seis armas y presunta marihuana

Durante la intervención, los agentes interceptaron una camioneta Chevrolet Tahoe en la que viajaban los cuatro hombres. Al revisar el vehículo, localizaron seis armas de fuego, entre ellas una tipo UZI calibre .35, un revólver, dos pistolas, una calibre .380 y otra de 9 milímetros, un arma larga semiautomática y una escopeta.

También fueron asegurados ocho cargadores con 28 cartuchos, dos chalecos balísticos y un paquete con aproximadamente un kilogramo de hierba con características de la marihuana.

El aseguramiento incluyó el vehículo en el que se trasladaban los detenidos, así como el armamento y el equipo táctico localizado durante la revisión.

Después del operativo, los detenidos y los objetos asegurados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, donde quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

La dependencia federal continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de los cuatro hombres y establecer si tienen relación con la estructura criminal que presuntamente opera en el municipio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una resolución judicial relacionada con los detenidos.