Caen cuatro presuntos generadores de violencia en Morelos

Cuatro hombres fueron detenidos en la colonia Morelos con armas y aparente droga; autoridades los vinculan con un grupo criminal

Como parte de un operativo para dar seguimiento a grupos delictivos generadores de violencia, integrantes del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles y diversas dosis de aparente droga.

Los vinculan con un grupo criminal

De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente operaban para una organización delictiva que mantiene una disputa con otra célula criminal en la zona centro de la capital del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó a través de redes sociales que los arrestados fueron identificados como Yahir “N”, Rafael “N”, Lucio Enrique “N” y Ramsés “N”.

El funcionario señaló que los cuatro cuentan con antecedentes delictivos.

Reiteran combate a delitos de alto impacto

Tras la detención, Pablo Vázquez Camacho aseguró que las autoridades mantendrán las acciones contra los grupos generadores de violencia.