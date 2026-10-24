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Caen cinco vinculados a grupo dedicado a extorsión y secuestro

Por: Ángeles Núñez

23 Octubre 2026, 10:44

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Capturan a cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo que instalaba falsos retenes para robar y extorsionar a automovilistas y transportistas en Edomex

Caen cinco vinculados a grupo dedicado a extorsión y secuestro

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó en Teotihuacán con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Según las investigaciones, las personas detenidas presuntamente utilizaban uniformes y códigos institucionales falsos para instalar retenes y cometer robos y extorsiones contra automovilistas y transportistas que circulaban por la zona.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las indagatorias contra un grupo delictivo que operaba en los municipios de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México.

¿Qué aseguraron durante el operativo?

Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades del grupo, entre ellos:

  • 15 cartuchos útiles.
  • Dos chamarras con logotipos institucionales.
  • Dos teléfonos celulares.
  • Un vehículo.
  • 15 dosis de marihuana.
  • Una bolsa con cristal.
  • Diversa documentación.

Gabinete de Seguridad mantendrá operativos contra la extorsión

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales y estatales mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión y detener a quienes presuntamente utilizan identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos.

Las autoridades indicaron que estas acciones también buscan proteger a las personas que transitan por las carreteras del país, particularmente frente a prácticas delictivas como la instalación de falsos retenes.

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