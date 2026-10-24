Caen cinco vinculados a grupo dedicado a extorsión y secuestro

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en los municipios de Teotihuacán y Acolman.
De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó en Teotihuacán con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
En Teotihuacán, Estado de México, elementos de la @SSPCMexico y @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la @SS_Edomex, detuvieron a cinco personas vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en la zona de Teotihuacán y Acolman. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos utilizaban uniformes y códigos institucionales apócrifos para instalar falsos retenes para robar y extorsionar a automovilistas y transportistas. Durante la acción se aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión, detener a quienes utilizan identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos y proteger a quienes transitan por las carreteras del país.— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 23, 2026
Según las investigaciones, las personas detenidas presuntamente utilizaban uniformes y códigos institucionales falsos para instalar retenes y cometer robos y extorsiones contra automovilistas y transportistas que circulaban por la zona.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las indagatorias contra un grupo delictivo que operaba en los municipios de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México.
¿Qué aseguraron durante el operativo?
Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades del grupo, entre ellos:
- 15 cartuchos útiles.
- Dos chamarras con logotipos institucionales.
- Dos teléfonos celulares.
- Un vehículo.
- 15 dosis de marihuana.
- Una bolsa con cristal.
- Diversa documentación.
Gabinete de Seguridad mantendrá operativos contra la extorsión
El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales y estatales mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión y detener a quienes presuntamente utilizan identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos.
Las autoridades indicaron que estas acciones también buscan proteger a las personas que transitan por las carreteras del país, particularmente frente a prácticas delictivas como la instalación de falsos retenes.