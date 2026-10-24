Caen cinco vinculados a grupo dedicado a extorsión y secuestro

Capturan a cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo que instalaba falsos retenes para robar y extorsionar a automovilistas y transportistas en Edomex

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en los municipios de Teotihuacán y Acolman.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo se realizó en Teotihuacán con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

En Teotihuacán, Estado de México, elementos de la @SSPCMexico y @FGRMexico, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con la @SS_Edomex, detuvieron a cinco personas vinculadas con un grupo delictivo dedicado a la extorsión y el secuestro en la zona de Teotihuacán y Acolman. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos utilizaban uniformes y códigos institucionales apócrifos para instalar falsos retenes para robar y extorsionar a automovilistas y transportistas. Durante la acción se aseguraron 15 cartuchos útiles, dos chamarras con logotipos institucionales, dos teléfonos celulares, un vehículo, 15 dosis de marihuana, una bolsa con cristal y diversa documentación. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión, detener a quienes utilizan identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos y proteger a quienes transitan por las carreteras del país. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 23, 2026 Según las investigaciones, las personas detenidas presuntamente utilizaban uniformes y códigos institucionales falsos para instalar retenes y cometer robos y extorsiones contra automovilistas y transportistas que circulaban por la zona. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de las indagatorias contra un grupo delictivo que operaba en los municipios de Teotihuacán y Acolman, en el Estado de México. ¿Qué aseguraron durante el operativo? Durante la intervención, los elementos de seguridad aseguraron diversos objetos presuntamente relacionados con las actividades del grupo, entre ellos: 15 cartuchos útiles.

Dos chamarras con logotipos institucionales.

Dos teléfonos celulares.

Un vehículo.

15 dosis de marihuana.

Una bolsa con cristal.

Diversa documentación. Gabinete de Seguridad mantendrá operativos contra la extorsión El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales y estatales mantienen acciones coordinadas para combatir la extorsión y detener a quienes presuntamente utilizan identificaciones y uniformes apócrifos para cometer delitos. Las autoridades indicaron que estas acciones también buscan proteger a las personas que transitan por las carreteras del país, particularmente frente a prácticas delictivas como la instalación de falsos retenes.