Cinco presuntos integrantes de una célula delictiva identificada como La Familia Michoacana fueron detenidos durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero.

La captura ocurrió el 19 de noviembre de 2026, durante recorridos de reconocimiento terrestre realizados en las inmediaciones del poblado El Calabazalito, donde los elementos de seguridad detectaron a varias personas armadas que viajaban a bordo de un vehículo.

El 19 de noviembre de 2026, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada de México, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal de Guerrero, al realizar reconocimientos terrestres a inmediaciones del poblado El Calabazalito, municipio de Zihuatanejo, Gro., localizaron gente armada a bordo de un vehículo. Por medio de una acción coordinada, lograron la detención de 5 integrantes de una célula delictiva de la “Familia Michoacana”, asegurándoseles tres armas de fuego, 20 cargadores, 50 cartuchos, equipo táctico diverso, droga y un vehículo. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guerrero, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes. Como resultado de las acciones emprendidas para fortalecer la seguridad y contribuir a la protección de la población, durante la presente administración se ha logrado la detención de 85,493 integrantes de diversas organizaciones delictivas. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 20, 2026

De acuerdo con la información oficial, en la intervención participaron integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Armada de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Guerrero.

Aseguran armas, cargadores y equipo táctico

Como resultado de la operación, las autoridades detuvieron a cinco personas y decomisaron tres armas de fuego, 20 cargadores y 50 cartuchos.

También fueron asegurados diversos artículos de equipo táctico, droga y un vehículo en el que se desplazaban los presuntos integrantes del grupo delictivo.

Las autoridades no detallaron las identidades de los detenidos ni especificaron el tipo y la cantidad de droga localizada durante el operativo.

Detenidos quedan a disposición de la FGR

Después de su captura, los cinco hombres, junto con el armamento, los objetos y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Guerrero.

La autoridad ministerial será responsable de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para establecer su posible participación en actividades delictivas.

En el comunicado sobre el operativo, las autoridades señalaron que, como parte de las acciones de seguridad implementadas durante la presente administración, se ha logrado la detención de 85 mil 493 integrantes de diversas organizaciones delictivas.

La captura de las cinco personas en Zihuatanejo forma parte de los operativos coordinados que realizan las instituciones de seguridad en Guerrero para combatir a grupos criminales y atender las condiciones de seguridad en la entidad.