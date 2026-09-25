Caen 7 presuntos implicados en desmantelamiento de motos robadas

Autoridades de la CDMX aseguraron motocicletas con reporte de robo, placas, un arma de fuego, cartuchos y presuntas dosis de droga durante operativos

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Siete personas fueron detenidas por su presunta participación en actividades relacionadas con el almacenamiento y desmantelamiento de motocicletas con reporte de robo, luego de que autoridades de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo e Iztapalapa.

Los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, como parte de las acciones para combatir el robo de vehículos y autopartes en la capital del país.

De acuerdo con las investigaciones, los trabajos de inteligencia permitieron ubicar dos predios que presuntamente eran utilizados para almacenar y desmantelar motocicletas robadas. Con los datos de prueba recabados, un juez de Control otorgó las órdenes de cateo que fueron cumplimentadas de manera simultánea.

En el primer inmueble, localizado en la colonia América, alcaldía Miguel Hidalgo, los agentes aseguraron tres placas de motocicleta con reporte de robo, ocho cartuchos útiles de distintos calibres, un arma de fuego tipo pluma y diversas dosis de sustancias con características similares a metanfetamina y cocaína en piedra.

En ese punto fueron detenidos cinco hombres, cuyas edades oscilan entre los 29 y 50 años; cuatro de ellos son de nacionalidad venezolana, según informaron las autoridades.

El segundo cateo se efectuó en un inmueble de la colonia Culhuacán, en la alcaldía Iztapalapa, donde fueron localizadas tres motocicletas con reporte de robo, además de presuntas dosis de narcóticos y una báscula gramera. En el lugar fueron aprehendidos dos hombres, de 40 y 44 años de edad.

La SSC señaló que este predio aparentemente operaba como un taller clandestino para el desmantelamiento de motocicletas y motonetas robadas en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los siete detenidos, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y establecer su posible relación con otros hechos delictivos vinculados al robo de vehículos.