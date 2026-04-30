Caen 4 con 60 kilos de cocaína ocultos en camión en Colima

Tras el hallazgo, los ocupantes del vehículo fueron detenidos en el lugar y se procedió al aseguramiento tanto de la droga como de la unidad

Agentes de las fuerzas de seguridad lograron la detención de cuatro personas que transportaban droga oculta en un tractocamión en el estado de Colima, como parte de un operativo desplegado en una carretera del occidente del país.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la acción se llevó a cabo mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia en la vía Playa Azul–Manzanillo, donde detectaron un vehículo de carga con caja refrigerada que fue sometido a revisión.

Hallan más de 60 kilos de cocaína ocultos en tractocamión

Durante la inspección, en la que participó un binomio canino de la Secretaría de la Defensa Nacional, se identificaron irregularidades en el panel lateral derecho de la caja refrigerada.

Al revisar el compartimento, las autoridades localizaron 65 paquetes con cocaína, cada uno con un peso cercano a un kilogramo, sumando más de 60 kilos de esta sustancia ilícita.

Tras el hallazgo, los ocupantes del vehículo fueron detenidos en el lugar y se procedió al aseguramiento tanto de la droga como de la unidad utilizada para su traslado.

Operativo coordinado entre fuerzas federales

En la acción participaron elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una estrategia conjunta para combatir el tráfico de drogas.

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público federal, quien se encargará de definir su situación legal e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos reflejan el trabajo coordinado entre instituciones para frenar actividades delictivas y reforzar el Estado de derecho.