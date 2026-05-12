Caen 32 durante conciertos de BTS en CDMX por reventa y robos

Operativo de seguridad en el Estadio GNP dejó 30 detenidos por presunta reventa de boletos y dos más por robo de celulares durante la gira de BTS

El operativo de seguridad implementado durante los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México, dejó un saldo de 32 personas detenidas, de las cuales 30 fueron aseguradas por probable reventa de boletos y dos más por robo de teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que las acciones se realizaron en las inmediaciones del recinto, en la colonia Granjas México, como parte del dispositivo desplegado durante las fechas del “BTS World Tour Arirang 2026”.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | #REVENTA | Resultado del dispositivo de seguridad realizado por personal de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, durante de la gira del evento “@BTS_twt WORLD TOUR ARIRANG 2026”, en el @EstadioGNP, ubicado, en la alcaldía @IztacalcoAl, se detuvo a 30… pic.twitter.com/62YnCvUGyY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 11, 2026

Detectan reventa en las tres fechas

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes identificaron a personas que presuntamente ofrecían boletos a precios superiores a los de taquilla y posiblemente falsos.

Las detenciones por esta falta se registraron de forma escalonada: 14 personas fueron aseguradas el 7 de mayo, 10 más el 9 de mayo y otras seis el 10 de mayo.

En total, fueron detenidos 30 hombres y mujeres, entre ellos 13 menores de edad. Además, 13 de los arrestados contaban con antecedentes previos por la misma falta cívica.

Las personas detenidas por reventa fueron puestas a disposición del Juez Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Robo de celulares en la Puerta 6

Durante el primer concierto, el 7 de mayo, elementos de seguridad también capturaron a un hombre de 33 años y a una adolescente de 16, señalados por presuntamente robar teléfonos celulares a asistentes durante la salida del estadio, a la altura de la Puerta 6.

Las víctimas identificaron a ambos en el lugar, lo que permitió su detención inmediata.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con dos dispositivos móviles recuperados, luego de la lectura de sus derechos.

La SSC también indicó que personal de tránsito apoyó con labores de vialidad en avenidas cercanas, mientras que el despliegue policial se mantuvo hasta concluir el desfogue total de asistentes en cada una de las presentaciones.