Caen 14 por multihomicidio de 10 personas en Zacatecas

Autoridades detuvieron a 14 personas por el multihomicidio de 10 personas en Zacatecas; siete son considerados objetivos prioritarios de la investigación

Las autoridades de Zacatecas informaron la detención de 14 personas como parte de las investigaciones por el asesinato de 10 personas ocurrido el pasado 18 de julio.

Los arrestos se realizaron durante la denominada Operación Rastrillo, que también incluyó 17 cateos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, siete de los detenidos son considerados objetivos prioritarios para el esclarecimiento del caso, mientras continúan las diligencias para identificar a todos los responsables del crimen.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó que el despliegue de seguridad se mantiene en la región con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y tres helicópteros.

Durante las acciones, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) repelió tres agresiones armadas en el municipio de General Francisco R. Murguía, donde un presunto agresor perdió la vida.

El funcionario detalló que, además de las 14 detenciones, se ejecutaron 17 órdenes de cateo, de las cuales 12 correspondieron a inmuebles identificados como presuntas casas de seguridad utilizadas por integrantes de grupos delictivos.

Siete son considerados objetivos prioritarios

El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que siete de las personas capturadas tienen un papel relevante dentro de la investigación por el multihomicidio.

Entre ellos se encuentran tres originarios de Durango, tres de Sinaloa y uno más de Zacatecas, quienes presuntamente están directamente relacionados con la planeación o ejecución de los hechos.

Asimismo, informó que las autoridades analizan la información contenida en más de 36 dispositivos electrónicos asegurados durante los operativos, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación.

Víctimas habrían sido engañadas

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate de Alto Impacto apuntan a que ocho de las diez víctimas fueron citadas mediante engaños o acuerdos previos antes de ser asesinadas.

Según los indicios recabados, las víctimas mantenían algún tipo de comunicación o contacto con quienes posteriormente se convirtieron en sus agresores, un elemento que ha permitido avanzar en la reconstrucción de los hechos.

El multihomicidio conmocionó a Zacatecas luego de que cinco de los cuerpos fueran localizados colgados de un puente en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Las víctimas eran, en su mayoría, empresarios.

Las autoridades señalaron que la Operación Rastrillo continuará en la zona limítrofe entre Zacatecas y Durango con el objetivo de capturar a más involucrados y desarticular las estructuras criminales relacionadas con este caso.