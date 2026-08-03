Caen 14 personas en operativo hacia casino clandestino en Jalisco

Durante el operativo fueron detenidas 14 personas que se encontraban dentro de la propiedad y presuntamente tenían en su poder diversas cantidades de droga

El rastreo de un patín eléctrico robado llevó a las autoridades hasta una finca que presuntamente funcionaba como casino clandestino y punto de venta de drogas en la colonia San Juan de Dios, en Guadalajara.

El operativo terminó con la detención de 14 personas y el aseguramiento de 33 máquinas tragamonedas, más de tres kilogramos de presunta marihuana, vehículos, municiones y diversos objetos relacionados con la posible distribución de narcóticos.

La propiedad quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar quién administraba el establecimiento, desde cuándo operaba y si mantenía relación con otros hechos delictivos.

Geolocalizador permitió ubicar la finca

La investigación comenzó después de que una persona denunció el robo de un patín eléctrico equipado con un sistema de geolocalización. La señal del dispositivo condujo a los agentes hasta un inmueble de la colonia San Juan de Dios.

Con los indicios recabados, la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios obtuvo una orden de cateo, ejecutada el pasado 29 de julio. Durante la diligencia fue recuperado el patín reportado como robado.

Sin embargo, al revisar el interior de la propiedad, los agentes encontraron decenas de máquinas de apuestas y sustancias con características de droga, por lo que ampliaron las diligencias y aseguraron el inmueble.

Aseguran tragamonedas, droga y vehículos

Dentro de la finca fueron localizadas 33 máquinas tragamonedas, una bolsa con más de tres kilogramos de vegetal verde con características de marihuana, 24 pipas de cristal y una báscula electrónica.

Los agentes también aseguraron un arma de utilería y 22 cartuchos útiles de diferentes calibres, además de dos motocicletas que presentaban irregularidades en sus números de identificación.

En el exterior del inmueble se encontraban dos automóviles, uno Volkswagen y otro Honda. Al inspeccionarlos, las autoridades localizaron más envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, por lo que ambas unidades quedaron bajo resguardo.

Los indicios serán sometidos a los análisis periciales correspondientes para establecer la composición y cantidad exacta de las sustancias, así como determinar la procedencia de los vehículos y las máquinas de juego.

Investigan a 14 personas por delitos de narcomenudeo

Durante el operativo fueron detenidas 14 personas que se encontraban dentro de la propiedad y presuntamente tenían en su poder diversas cantidades de droga.

Seis de ellas son investigadas por posible comercio de narcóticos, otras seis por posesión simple y dos más por posesión con fines de venta. Todas quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en narcomenudeo.

Las autoridades también investigarán las condiciones en las que operaban las máquinas tragamonedas y si el inmueble contaba con algún permiso para realizar actividades relacionadas con juegos y apuestas.

El Ministerio Público integrará los datos obtenidos durante el cateo para definir los delitos que serán imputados, mientras la situación jurídica de las personas detenidas deberá resolverse conforme avance el proceso.