Caen 11 pasajeros con 165 kilos de coca en aeropuerto de Tijuana

Agentes realizaron controles aleatorios a los equipajes de un vuelo tras tener conocimiento de movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros

Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este viernes, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, a once pasajeros procedentes de un vuelo de la ciudad de Guadalajara que tenían ocultos entre su equipaje 165 kilos de cocaína.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal informó que los agentes realizaron controles aleatorios a los equipajes de un vuelo tras tener conocimiento de movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros.

En este contexto, localizaron 165 paquetes de forma rectangular que "contenían polvo blanco con las características de la cocaína", con un peso de 165 kilos y ocultos dentro de once mochilas de equipaje.

Por estos hechos fueron detenidas once personas -cuatro hombres y siete mujeres-, quienes pasaron a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

En estos controles participaron funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, así como agentes de la Guardia Nacional.

Las autoridades destacaron que la presencia de estos agentes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana se produjo en el marco del "reforzamiento" de la seguridad en el estado de Baja California.

Dada su cercanía con California, Tijuana tiene una de las principales terminales aéreas del país, con un tráfico anual de más de 12 millones de pasajeros.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para inhibir el tráfico de drogas y evitar que la droga llegue a las calles", concluyó la dependencia gubernamental.