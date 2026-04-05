Caen 102 por extorsión y aseguran 192 inmuebles en Edomex

Operación Desconexión golpea redes de fraude y narcomenudeo; autoridades desmantelan 67 call centers y aseguran miles de equipos usados para extorsionar

En el marco de la Operación Desconexión, autoridades federales y del Estado de México detuvieron a 102 personas y aseguraron 192 inmuebles vinculados a delitos de extorsión, fraude y narcomenudeo, informaron instituciones del gabinete de seguridad.

De acuerdo con el reporte difundido en la red social X, las acciones se llevaron a cabo entre julio de 2025 y marzo de 2026, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con la participación de elementos de Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en el Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, ejecutaron la Operación “Desconexión”.



En estas acciones fueron… pic.twitter.com/7KpR2MlX0b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 1, 2026

Las autoridades señalaron que entre los inmuebles asegurados se identificaron 67 utilizados como call centers, desde donde operaban esquemas de extorsión indirecta, incluyendo llamadas, mensajes y préstamos conocidos como “gota a gota”.

Con estas acciones, se logró afectar la estructura operativa, logística y financiera de redes delictivas dedicadas a estas prácticas, que afectan a la población mediante engaños y amenazas.

Detenidos y situación legal

De las 102 personas detenidas, 25 son de nacionalidad mexicana y 77 extranjeras. Las capturas se realizaron tanto en cumplimiento de órdenes de aprehensión como en flagrancia.

Hasta el momento, 50 de los detenidos, 20 colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos, ya fueron vinculados a proceso y enfrentan prisión preventiva justificada.

Asimismo, la Fiscalía del Estado de México dio intervención a autoridades migratorias para determinar la situación legal de los extranjeros detenidos.

Aseguramientos clave

Como resultado de la operación, las autoridades aseguraron una amplia cantidad de equipo utilizado para actividades ilícitas, entre ellos:

67 servidores informáticos

2,844 equipos de cómputo

265 laptops y 353 discos duros

404 teléfonos celulares

Más de 3,000 chips telefónicos

80 tokens bancarios y 11 terminales de cobro

Cinco armas de fuego y dosis de narcóticos

Además, se incautaron documentos con información personal, datos financieros, listas de clientes, así como guiones y manuales utilizados para intimidar o engañar a las víctimas.

Aumento de denuncias

Entre el 8 de julio de 2025 y el 30 de marzo de 2026, la Fiscalía del Estado de México recibió 1,084 denuncias por extorsión, de las cuales el 62% fueron cometidas de manera no presencial, bajo la modalidad de extorsión indirecta.

En la Operación Desconexión participaron diversas dependencias federales, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales.