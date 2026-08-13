Cae 'X1' en cateos por extorsión a sector aguacatero en Michoacán

Detalló que en estos despliegues se decomisaron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo

Autoridades federales detuvieron este martes a Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, vinculado con "Los Caballeros Templarios" en el estado de Michoacán, según reveló Omar García Harfuch.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que la aprehensión de este objetivo junto a 11 presuntos delincuentes se derivó de las investigaciones efectuadas a grupos dedicados a la extorsión contra productores, transportistas, comerciantes y empacadoras de aguacate, ganado y cárnico en municipios de Uruapan y Ziracuaretiro.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, se desarrollaron investigaciones contra grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero,… pic.twitter.com/DJ4zv8JGLx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 11, 2026 Detalló que en estos despliegues se decomisaron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo. García Harfuch recalcó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, donde se busca erradicar la amenaza contra los sectores. Estas acciones ocurren días después de que autoridades de Estados Unidos decidieran suspender la importación del aguacate proveniente del país.