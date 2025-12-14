Cae uno de 60 acusados por saqueo en cárceles: caso García Luna

Decenas de personas fueron vinculadas con el exsecretario de Seguridad, así como con 10 contratos ilícitos que suman alrededor de $5,112 millones de pesos

Autoridades detuvieron a Jesús Gabriel "N", uno de los 60 acusados junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por supuesto saqueo de recursos para cárceles.

Este hombre contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Red de saqueo de recursos públicos

La Fiscalía General de la República informó que un juez emitió órdenes de aprehensión en contra del exsecretario, así como 60 presuntos aliados de efectuar el saqueos de recursos públicos de cárceles federales.

Cabe destacar que aparentemente, lo recursos fueron enviados hacia empresas de García Luna, así como de sus socios, según lo manifiesta una decena de contratos ilícitos que suman alrededor de $5,112 millones de pesos.

Por este caso, García Luna fue declarado culpable frente al Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por sus vínculos con el narcotráfico sustentados en más de cinco cargos: tres por consipiración de narcotráfico, uno por pertenencia a organización criminal y uno más por declaraciones falsas ante autoridades estadounidenses.

Lista de vinculados con red de saqueo

Estas son algunas de las personas que aparentemente se encuentran vinculadas a esta red, incluidos familiares de García Luna:

Esperanza García Luna

Luz María García Luna

Gloria García Luna

Humberto García Luna

Guadalupe Domínguez Escalona

Jorge Luis Hernández Díaz

David Hernández Ramos

María Hernández Ramos

Oswaldo Luna Valderrabano

Jesús Alejandro Barajas Rodríguez

Brenda Berenice Bernal García

Gonzalo Villareal Guerra

Paulo Uribe Arriaga

Jesús Alberto Caballero Tardaguila

Con base a un comunicado, estas son algunas de las personas que colabroaron con el exfuncionario para saquear los recursos públicos del órgano administrativo, en este caso, cárceles federales dependientes de la Secretaría de Seguridad.