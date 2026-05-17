Cae trailero con cargamento de fentanilo, heroína y metanfetamina

De acuerdo con la FGR, durante la revisión elementos localizaron diversos paquetes ocultos en el camarote del tractocamión.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura y vinculación a proceso de un chofer de tráiler acusado de transportar fentanilo, metanfetamina y diacetilmorfina en un tractocamión interceptado en Sonora.

La detención ocurrió en abril pasado en un puesto militar de seguridad estratégica ubicado en el municipio de Opodepe, donde autoridades realizaron una inspección de rutina al vehículo de carga.

Hallan drogas ocultas en camarote de tractocamión

De acuerdo con la FGR, durante la revisión elementos localizaron diversos paquetes ocultos en el camarote del tractocamión.

Entre lo asegurado había 33 kilos de sustancia en polvo con fentanilo, además de 11 kilos 830 gramos de clorhidrato de metanfetamina y un kilo 900 gramos de diacetilmorfina.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sonora.

Chofer quedó en prisión preventiva

La dependencia federal señaló que los datos de prueba permitieron obtener la vinculación a proceso del imputado por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos.

Además, un juez dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, Sonora.

Las autoridades también fijaron un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación complementaria del caso.