Cae techumbre de puente en aeropuerto de la CDMX

El desprendimiento de la estructura ocurrió mientras se realizaban trabajos de renovación en la zona; además, hubo una automovilista que fue afectada

A solo nueve días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registró un incidente en sus instalaciones al reportarse la caída de una techumbre metálica debajo de un puente peatonal en la Terminal 1. El percance dejó saldo de daños materiales y una persona afectada.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por las autoridades aeroportuarias a través de sus redes sociales, el desprendimiento de la estructura ocurrió mientras se realizaban trabajos de renovación en la zona.

Detalles del incidente y atención médica

El AICM precisó que el colapso se suscitó en un punto ajeno a la circulación de los pasajeros a pie, por lo que ningún peatón resultó herido. Sin embargo, la estructura sí impactó en un área de tránsito vehicular.

Derivado de esto, las autoridades confirmaron que una automovilista resultó afectada. Aunque no se especificó la gravedad de los daños a su vehículo o a su persona, el servicio médico de la terminal aérea intervino de inmediato para brindarle atención en el lugar de los hechos.

Investigación y cobertura de daños

Tras el percance, el personal del aeropuerto desplegó un operativo de seguridad para realizar labores de remoción, aseguramiento y contención en el perímetro afectado. Asimismo, la administración del aeropuerto aseguró que se deslindarán responsabilidades: