Cae sobrino de exsecretario Rafael Ojeda por contrabando

Autoridades detuvieron al también comandante por su presunta relación con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo

La Secretaría de Marina-Armada de México detuvo a siete personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por su presunta participación en el contrabando de combustible relacionado con el aseguramiento de 10 millones de litros en Tampico, Tamaulipas.

Dichas detenciones se reportaron durante el 2 y 3 de septiembre cuando alcanzaron a un grupo de cinco hombres y dos mujeres, quienes fueron identificados como empresarios y servidores públicos.

Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, se desempeñó como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, además de ocupar diversos cargos en la Armada de México.

El Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch afirmó que estas detenciones forman parte de a estrategia contra la corrupción y la impunidad implementada por el Gobierno Federal.

Agregó que las investigaciones continuarán para conseguir la captura de más implicados.

Será este domingo a las 11:00 horas cuando las autoridades ofrezcan una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre el caso.