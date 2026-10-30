Cae secretaria de Bienestar de Uruapan por caso Carlos Manzo

Rosa Alejandra 'N' fue aprehendida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones del crimen

Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar de Uruapan, fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con la FGE, la orden de aprehensión fue cumplimentada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), derivada de las indagatorias que se mantienen abiertas para esclarecer el asesinato del edil uruapense.

La detención se realizó durante un operativo efectuado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada por una autoridad judicial, con apoyo de elementos de la SSP.

Tras su captura, la funcionaria municipal fue puesta a disposición de una jueza de Control, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas, conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.

En un comunicado, la Fiscalía estatal señaló que mantiene su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la aplicación de la ley sin distinción de cargos o funciones públicas, por lo que continuará con las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

La detención de Rosa Alejandra “N” representa un nuevo avance dentro de las pesquisas por el asesinato del alcalde de Uruapan, un caso que ha derivado en diversas acciones ministeriales y operativos para identificar y llevar ante la justicia a todas las personas presuntamente involucradas.