Cae sargento acusado de feminicidio de soldado Stephany Carmona

El acusado fue detenido en la región de Llano Largo luego de escapar de las instalaciones después de reportarse el deceso de la joven

El sargento seguro Yair Manuel "N" fue detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de Stephany Carmona en Guerrero.

La soldado de 19 años de edad, fue localizada sin vida al interior de las instalaciones de la Guardia Nacional con sede en Acapulco, tras recibir al menos dos impactos de arma de fuego en la cabeza el pasado miércoles.

De acuerdo con fuentes, la captura ocurrió tras diversos días de búsqueda en la región de Llano Largo, debido a que se encontraba prófugo de la justicia.

Este caso generó indignación para la comunidad de Puebla y Guerrero, debido a las diversas versiones que se manejan en torno a la muerte de la joven y los señalamientos revelados de acoso y violencia dentro de la corporación.

Su madre pidió justicia ante la muerte de Stephany, y pidió que la investigación se lleve con perspectiva de género para esclarecer las circunstancias del deceso.