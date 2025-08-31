Cae red de explotación de menores en secundaria de Cancún

Desmantelan red de trata en secundaria de Cancún; rescatan a dos alumnas y detienen a una mujer señalada como líder del delito

Una operación ministerial permitió desarticular una red dedicada a la trata de adolescentes que operaba dentro de la secundaria Belisario Domínguez, en la Supermanzana 64, donde dos estudiantes fueron rescatadas y una mujer quedó detenida como presunta cabecilla.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Quintana Roo, la investigación se derivó de un trabajo de inteligencia que reveló cómo una alumna convencía a compañeras para presentarlas a clientes a cambio de dinero y artículos de valor.

Las jóvenes eran trasladadas a moteles y otros puntos dentro y fuera del estado, donde se les exigía brindar servicios sexuales.

La sospechosa principal fue identificada como Elizabeth Shekina “N”, quien presuntamente se encargaba de coordinar la captación, el traslado y la entrega de las menores a los compradores. Por cada encuentro, que oscilaba entre 2,500 y 3,000 pesos, la mujer obtenía una comisión aproximada de 500 pesos, señalaron las autoridades.

El esquema de explotación incluía pagos en efectivo y regalos como celulares u otros objetos, reforzando la manipulación sobre las víctimas.

La Fiscalía informó que en las próximas horas un juez de control determinará la situación jurídica de la detenida, mientras se mantiene abierta la indagatoria para dar con posibles cómplices. Paralelamente, las adolescentes rescatadas reciben atención psicológica y acompañamiento legal.

Este caso ha encendido las alertas en la comunidad educativa y entre padres de familia, subrayando la necesidad de reforzar la prevención y vigilancia para evitar que situaciones similares se repitan.