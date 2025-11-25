Cae reclutador ligado al asesinato del alcalde Carlos Manzo

Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, es señalado como responsable de captar a dos jóvenes que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan.

Autoridades federales y estatales detuvieron a Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, señalado como responsable de captar a dos jóvenes que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La captura ocurrió en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, confirmó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

Las investigaciones en torno al grupo criminal vinculado al asesinato permitieron establecer la posible participación del detenido. Con labores de gabinete y campo, los agentes lograron ubicar al hombre de 36 años. Tras seguirle la pista, fue capturado en las inmediaciones de un hotel en Uruapan, sin que se registraran incidentes adicionales.

¿Quién es Jaciel Antonio ‘N’ y qué relación tiene en el homicidio de Manzo?

Los avances de la investigación lo señalan como reclutador de personas en centros de rehabilitación, principalmente jóvenes con adicciones, quienes terminaban desempeñando funciones de sicariato y distribución de droga para una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre quienes habría reclutado se encuentran Víctor Manuel “N” —el menor que disparó contra el alcalde— y Fernando Josué “N”, ambos fallecidos y considerados participantes directos en el homicidio. Jaciel Antonio “N” también es investigado por delitos de cohecho y contra la salud.

Tras su captura, se le leyó la cartilla de derechos y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

El operativo contó con la participación de personal de Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de Michoacán.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

¿Cuántas personas han sido detenidas por el asesinato de Carlos Manzo?

Con esta detención suman nueve personas vinculadas al caso. Entre ellos destaca Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, considerado presunto autor intelectual, además de los siete escoltas del edil, detenidos por presuntas omisiones en su labor de protección.

Durante las audiencias se reveló que los menores Víctor Manuel “N” y Josué “N”, de 17 y 16 años, se conocieron en un centro de rehabilitación en Uruapan, donde ya existían vínculos con estructuras criminales.

La orden de asesinar al alcalde habría sido emitida por Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, y Ramón Álvarez Ayala, ‘R1’, quienes instruyeron la búsqueda de jóvenes con adicciones para ejecutar el crimen, de acuerdo con las líneas de investigación oficiales.