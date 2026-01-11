Cae Raúl 'N' por abuso a mujeres con falsas ofertas de trabajo

Tras contactarlas por Facebook, el punto de reunión era Indios Verdes en CDMX y ahí presuntamente convencía a las víctimas de trasladarse a otro lugar

Las autoridades capitalinas mantienen abierta una investigación contra un hombre identificado como Raúl 'N', señalado por presunto abuso sexual cometido mediante falsas ofertas de trabajo en redes sociales, una práctica que permitió identificar un patrón de actuación reiterado en la zona norte de la Ciudad de México.

De acuerdo con las indagatorias, el probable responsable contactaba a mujeres interesadas en supuestas vacantes laborales publicadas principalmente en Facebook, donde ofrecía contratación inmediata para distintos giros comerciales. Tras el primer contacto, acordaba citas en puntos de alta afluencia para no levantar sospechas.

¿Cómo operaba el presunto agresor?

Las investigaciones señalan que el hombre utilizaba un nombre de usuario falso para publicar anuncios dirigidos exclusivamente a mujeres, con mensajes breves que apelaban a la urgencia laboral. Una vez que las interesadas respondían, establecía comunicación directa y concretaba encuentros presuntamente relacionados con el empleo.

El punto de reunión recurrente era el paradero de Indios Verdes, un sitio con constante movimiento de personas. Desde ahí, presuntamente convencía a las víctimas de trasladarse a otro lugar, donde se habrían cometido las agresiones bajo amenazas.

Denuncias y patrón identificado

Las denuncias que dieron origen a la carpeta de investigación corresponden a hechos registrados entre noviembre y diciembre de 2025, así como un caso más documentado en enero de 2026. Los testimonios permitieron a los agentes detectar coincidencias en la forma de contacto, el sitio de citación y el método de engaño.

Este análisis llevó a las autoridades a considerar que se trataba de un posible agresor serial, con actividad concentrada en la zona norte de la capital, lo que derivó en acciones de localización y seguimiento.

Detienen a Raúl 'N' por delitos de abuso sexual

Con apoyo de la información recabada y de un retrato hablado elaborado con participación de las víctimas, los agentes lograron ubicar al sospechoso en la colonia Tepeyac Insurgentes. Durante una revisión, fue detenido por presuntos delitos contra la salud, tras el aseguramiento de posibles sustancias ilícitas.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones relacionadas con los delitos de abuso sexual. Las autoridades indicaron que, conforme avancen las diligencias, podrían sumarse nuevas imputaciones.

Exhortan tener precaución con ofertas laborales en redes sociales

La Fiscalía capitalina reiteró el llamado a posibles víctimas que reconozcan este modus operandi a presentar su denuncia. Señaló que se garantiza confidencialidad, acompañamiento institucional y acceso a los mecanismos de atención y justicia disponibles.

Las autoridades subrayaron la importancia de verificar la autenticidad de ofertas laborales difundidas en redes sociales y de reportar cualquier situación sospechosa, como parte de las acciones para prevenir este tipo de delitos.