Cae presunto responsable del feminicidio de estudiante en Zapopan

La detención se registró horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes la detención de Eduardo Issac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años que fue localizada sin vida en una zona de sembradíos del municipio de Zapopan tras haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la autoridad estatal, la captura fue realizada por agentes de la Comandancia de Feminicidios adscritos a la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes por Razón de Género y la Familia (ViEMNNA), luego de una serie de labores operativas, trabajos de gabinete y acciones de inteligencia que permitieron ubicar al sospechoso.

La detención ocurre horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, originaria de Irapuato, Guanajuato, quien desapareció el pasado 14 de septiembre en Zapopan.

La joven cursaba estudios de Medicina en Jalisco y era buscada por sus familiares y corporaciones de seguridad desde que se perdió comunicación con ella.

El cuerpo de la estudiante fue localizado en un predio cercano a la zona de Nextipac, en la colonia Las Agujas, muy próximo al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

Reportes preliminares señalan que presentaba huellas de violencia. En el área también fue encontrada una motocicleta calcinada, así como otros indicios que forman parte de la investigación ministerial.

Las investigaciones apuntan a que la joven fue vista por última vez tras solicitar un servicio de transporte mediante una plataforma digital, aunque la Fiscalía no ha revelado hasta el momento el móvil del crimen ni los detalles de la relación que pudiera existir entre la víctima y el detenido.

Agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios, pertenecientes a ViEMNNA, de esta Fiscalía Estatal, lograron la detención del presunto responsable del lamentable feminicidio de Karla, estudiante de medicina. (1-2) https://t.co/AyRC1xUFyk — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 18, 2026 La dependencia estatal señaló que el caso continúa bajo investigación y que será en las próximas etapas del proceso judicial cuando se determine la situación legal de Eduardo Issac “N”. Asimismo, indicó que se ofrecerá mayor información conforme avancen las diligencias correspondientes. El feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez generó indignación entre familiares, compañeros y comunidades estudiantiles de Jalisco y Guanajuato, donde se realizaron manifestaciones para exigir justicia y el esclarecimiento total de los hechos.