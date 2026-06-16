Cae presunto responsable del feminicidio de estudiante de la UAEM

Las primeras líneas de investigación indican que Miriam habría sido víctima de feminicidio tras una presunta discusión con su pareja sentimental.

La investigación por el feminicidio de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) registró un avance con la captura de Francisco Iván “N”, señalado como probable responsable de la muerte de Miriam Peralta Valverde, una joven de 22 años que cursaba la Licenciatura en Derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la detención fue posible gracias a un operativo coordinado con la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán, luego de varios trabajos de búsqueda para localizar al sospechoso.

De acuerdo con las autoridades, el hombre intentó evadir la acción de la justicia ocultándose tras la emisión de la orden de aprehensión. Sin embargo, las investigaciones permitieron ubicarlo y ejecutar el mandato judicial.

Una vez cumplimentada la orden de captura, Francisco Iván “N” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde permanecerá a disposición de un juez que determinará su situación jurídica.

El caso de Miriam Peralta generó indignación

La detención ocurre días después del hallazgo del cuerpo de Miriam Peralta Valverde dentro de una vivienda ubicada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. La joven había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana en la comunidad de Santa María Nativitas.

El caso provocó reacciones entre estudiantes, docentes y diversos sectores de la sociedad, quienes exigieron el esclarecimiento de los hechos y justicia para la víctima.

Investigación apunta a una discusión previa

Las primeras líneas de investigación indican que Miriam habría sido víctima de feminicidio tras una presunta discusión con su pareja sentimental. Según la información difundida por las autoridades, el conflicto habría derivado en agresiones físicas que ocasionaron lesiones fatales.

Con la captura de Francisco Iván “N”, la investigación entra en una nueva etapa. Será la autoridad judicial la encargada de valorar las pruebas presentadas por la fiscalía y definir la responsabilidad del acusado dentro del proceso penal correspondiente.