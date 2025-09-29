Cae presunto jefe de plaza tras persecución en Estado de México

Autoridades afirmaron que el detenido es acusado de diversos delitos de alto impacto, incluido el secuestro de un líder de taxistas en Jilotepec

Autoridades detuvieron a Bryan Antonio "N" junto a otro joven por posesión de droga y un arma de fuego sobre la carretera Soyaniquilpan-Jilotepec, en el Estado de México.

Bryan Antonio "N", es identificado como objetivo prioritario, debido a que forma parte de una organización criminal oriunda de Michoacán con operaciones en al menos cinco municipios del Estado de México.

La detención se llevó a cabo durante un operativo realizado sobre la autopista Soyaniquilpan-Jilotepec, a la altura del kilómetro 0+500, en la localidad de Xhitey.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los presuntos delincuentes intentaron huir al ver el despliegue, lo que derivó a una posterior persecución.

“Los efectivos de seguridad identificaron una camioneta de color blanco, sin placas de circulación, cuyos tripulantes al percatarse de la presencia de las autoridades emprendieron la huida, para descartar alguna conducta ilícita se inició una persecución que culminó metros más adelante, donde fueron detenidos”, desarrolló la SSPC.

El segundo hombre detenido fue identificado como Edgar de Jesús "N", de 25 años.

Los agentes les encontraron un arma de fuego corta, un cargador, cartuchos útiles, 79 dosis de cristal, una báscula gramera y dos teléfonos celulares.

Bryan Antonio "N", es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículos y narcomenudeo.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.