Cae presunto integrante de “Los Negros” en Tlanepantla

Las investigaciones identifican a Eduardo “N” como probable integrante de “Los Negros”, una agrupación dedicada al robo de vehículos

La captura de Eduardo “N”, señalado como presunto integrante de la banda delictiva “Los Negros”, permitió a las autoridades avanzar en las investigaciones contra una organización relacionada con el robo violento de vehículos y motocicletas en Tlalnepantla y municipios cercanos.

El hombre fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable participación en el robo de una motocicleta ocurrido el pasado 20 de mayo en Naucalpan. Con este arresto, sumarían 16 personas vinculadas con la agrupación que han sido capturadas por las autoridades.

Lo investigan por el robo violento de una motocicleta

De acuerdo con las indagatorias, la víctima circulaba en una motocicleta por calles de Naucalpan cuando fue interceptada por Eduardo “N” y otros dos hombres.

Los sujetos presuntamente la amenazaron para despojarla de la unidad y posteriormente escaparon. Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público comenzó las investigaciones para identificar a los involucrados.

Los datos recabados permitieron establecer la probable participación de Eduardo “N”, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo con violencia.

Los otros dos hombres señalados como participantes en el mismo asalto habían sido detenidos con anterioridad, aunque no se proporcionaron detalles sobre sus identidades ni sobre la situación jurídica que enfrentan.

“Los Negros” operarían principalmente en Tlalnepantla

Las investigaciones identifican a Eduardo “N” como probable integrante de “Los Negros”, una agrupación dedicada al robo de vehículos mediante amenazas o agresiones y cuya principal zona de operación sería el municipio de Tlalnepantla.

Aunque el hecho atribuido al detenido ocurrió en Naucalpan, el caso muestra que la actividad de la banda podría extenderse hacia municipios cercanos del Valle de México.

Las autoridades no han informado quién encabeza la organización, cuántas personas continuarían formando parte de ella ni qué destino tendrían los vehículos sustraídos. Tampoco se ha establecido públicamente alguna relación entre esta banda local y otras estructuras criminales que anteriormente utilizaron el mismo nombre.

Eduardo “N” queda a disposición de un juez

Después de cumplimentar la orden de aprehensión, el detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Un juez determinará si los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para vincularlo a proceso y establecer las medidas cautelares que deberá cumplir mientras continúa la investigación.

La captura se suma a los operativos desarrollados durante los últimos meses contra grupos dedicados al robo de motocicletas en Tlalnepantla. Sin embargo, la Fiscalía deberá determinar cuáles de esas detenciones están relacionadas directamente con “Los Negros” y precisar la participación de cada persona investigada.

Eduardo “N” deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.