Cae presunto homicida de regidor de Cuernavaca en Morelos

Detienen en Xochitepec, Morelos, a Ricardo Alejandro “N”, señalado como presunto responsable del homicidio del regidor Gabriel Rivas.

Como parte de las investigaciones por el homicidio del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, autoridades federales y estatales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como el presunto responsable material del crimen.

La detención se realizó en el municipio de Xochitepec, Morelos, como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con la información difundida por la SSPC, Rivas Ríos fue asesinado el pasado 4 de noviembre, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

La dependencia señaló que las indagatorias continuarán para identificar y determinar las responsabilidades de todas las personas involucradas, tanto materiales como intelectuales.

Asimismo, reconoció la colaboración de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como el trabajo de las instituciones que participan en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad.

Las autoridades señalaron que el objetivo es evitar que el homicidio del regidor quede impune.