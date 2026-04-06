Cae presunto 'halcón' ligado a bloqueos de Operación Liberación

Según las primeras investigaciones, podría estar vinculado con una organización delictiva de Michoacán, para la cual realizaría actividades de vigilancia.

Un hombre identificado como presunto informante de un grupo delictivo fue detenido en el municipio de Tejupilco, Estado de México, durante un operativo de vigilancia realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

El detenido, identificado como Álvaro “N”, de 35 años, aseguró formar parte de una organización criminal con orígenes en Michoacán, para la cual presuntamente realizaba labores de “halconeo”, es decir, monitoreo de movimientos de autoridades.

¿Cómo ocurrió la detención en Tejupilco?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron el 5 de abril, cuando agentes estatales realizaban patrullajes en calles de la colonia Centro. Durante el recorrido, observaron a un hombre a las afueras de un establecimiento comercial, quien mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Ante esta conducta, los uniformados procedieron a una inspección preventiva, tras la cual encontraron entre sus pertenencias diversos objetos posiblemente vinculados con actividades ilícitas.

¿Qué le aseguraron al detenido?

Durante la revisión, los elementos de seguridad decomisaron una pistola, dos cargadores y 45 cartuchos útiles, así como posible droga, entre ella hierba verde con características de marihuana y sustancia similar al cristal.

También le fueron asegurados 6,000 pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y equipo de radiocomunicación, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes junto con el detenido.

¿Qué relación tendría con un grupo criminal?

Según las primeras investigaciones, Álvaro “N” podría estar vinculado con una organización delictiva originaria de Michoacán, para la cual realizaría actividades de vigilancia e información en la zona.

Las autoridades señalaron que el sujeto también estaría relacionado con bloqueos y daños a unidades oficiales registrados el 21 de julio de 2025, durante un operativo previo contra estructuras criminales.

¿Qué fue la Operación Liberación?

En julio de 2025, autoridades federales y estatales desplegaron la Operación Liberación en 14 municipios del Estado de México, con el objetivo de desarticular redes vinculadas a delitos como extorsión y secuestro.

El operativo incluyó 52 cateos en distintos puntos, donde se aseguraron bienes como animales de granja, productos cárnicos y materiales de construcción, además de intervenir diversos establecimientos y oficinas.

Las acciones también derivaron en órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de grupos criminales, en un esfuerzo por contener la operación de estas estructuras en la región.