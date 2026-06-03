Cae presunto autor material del homicidio de Brian Rojas

La Fiscalía del Estado de México detuvo a Omar “N”, señalado como probable responsable de disparar contra el exdiputado Francisco Brian Rojas Cano

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Omar “N”, identificado como probable autor material del homicidio del exdiputado local panista Francisco Brian Rojas Cano, ocurrido el 30 de enero de 2025 en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial, el detenido presuntamente accionó un arma de fuego contra la víctima cuando ésta arribó a las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), donde se registró el ataque.

Tras la agresión, Omar “N” habría escapado del lugar con apoyo de otros implicados, quienes presuntamente participaron en la planeación y ejecución del crimen.

Reunión previa y supuesto ofrecimiento de dinero

La Fiscalía mexiquense informó que un día antes del homicidio, Omar “N”, otro individuo ya identificado y Orlando Allan “N” sostuvieron una reunión en un restaurante ubicado en Cuautitlán Izcalli.

Según la línea de investigación, durante ese encuentro se habría ofrecido un pago de 500 mil pesos para concretar el asesinato de Francisco Brian Rojas Cano.

Las indagatorias señalan que posteriormente se llevó a cabo el ataque en las instalaciones del IFREM, donde el exlegislador fue privado de la vida.

Otros implicados ya fueron sentenciados

Por estos hechos, Fernando Corona Vega y José Roberto Coutiño Vega ya fueron condenados a 46 años y seis meses de prisión, luego de que las investigaciones determinaran su participación en labores de vigilancia y en la facilitación de la motocicleta utilizada durante la ejecución del crimen.

La FGJEM precisó que ambos sujetos brindaron apoyo logístico para que el ataque pudiera concretarse y para facilitar la huida de los involucrados.

Asimismo, otro presunto participante permanece vinculado a proceso penal mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso.

La Fiscalía señaló que trabajos de gabinete y de campo permitieron establecer la posible participación de Omar “N” en el homicidio del exdiputado mexiquense.

Con base en los elementos obtenidos durante la investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada este 1 de junio.

La dependencia estatal indicó que, en caso de ser encontrado culpable por la autoridad judicial, Omar “N” podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.