Cae por presuntamente envenenar perros en Parque España de CDMX

Autoridades de CDMX detuvieron a un hombre por el caso que suma cuatro perros muertos y el hallazgo de 16 cebos con insecticida tóxico

Un hombre señalado como presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, fue detenido la mañana de este viernes 30 de octubre, informó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La identidad del detenido no ha sido revelada. La captura ocurre después de varios días de investigaciones por la muerte de cuatro perros que habrían ingerido alimentos contaminados en el parque y sus alrededores.

El caso provocó preocupación entre habitantes de la zona, quienes colaboraron con las autoridades mediante la entrega de grabaciones y fotografías de cámaras de seguridad para identificar a la persona que presuntamente colocó los cebos.

Hallan cebos con insecticida altamente tóxico

Como parte de los trabajos de limpieza y revisión en el Parque España y calles cercanas, las autoridades localizaron 16 cebos que contenían píldoras azules. Los análisis periciales identificaron en muestras de estos productos metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cuatro perros han muerto presuntamente por envenenamiento. La sustancia encontrada en los cebos es objeto de las investigaciones para establecer su relación con el fallecimiento de los animales.

En los primeros reportes oficiales se había informado del hallazgo de 14 cebos en distintos puntos de la colonia Condesa. El recuento más reciente proporcionado sobre el caso elevó la cifra a 16.

Vecinos entregaron videos para identificar al sospechoso

La investigación contó con la colaboración de habitantes de la colonia Condesa y de los propietarios de las mascotas afectadas. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y personal de la Fiscalía se reunieron con ellos para recopilar videos y fotografías de cámaras de vigilancia particulares.

El material fue entregado a las autoridades para incorporarlo a las indagatorias y contribuir a establecer quién habría colocado los alimentos contaminados en espacios públicos.

Un día antes de la detención, la alcaldesa informó que había presentado ante la Fiscalía pruebas recabadas con apoyo de los vecinos y pidió avanzar en la investigación para localizar al presunto responsable.

Investigan la muerte de cuatro perros en la Condesa

La Fiscalía capitalina mantiene las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre las acciones realizadas se encuentran los análisis químicos de los cebos, las necropsias de los animales fallecidos y la revisión de material de videovigilancia.

La detención representa un avance en la investigación, aunque será responsabilidad de las autoridades ministeriales establecer la posible participación del hombre y determinar su situación jurídica.

Mientras continúan las indagatorias, se recomienda a los habitantes y visitantes de la zona evitar tocar o recoger alimentos sospechosos que encuentren en parques y calles, y reportar cualquier hallazgo a las autoridades.