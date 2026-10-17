Cae por extorsión alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo

Gilberto ‘N’, alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, fue detenido por su presunta participación en una red de extorsión contra comerciantes

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la detención del funcionario y la ejecución de órdenes de aprehensión contra Karla Paola ‘N’, integrante de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, y Jorge ‘N’, por su probable participación en el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos investigados ocurrieron durante este año. Los tres señalados presuntamente exigían dinero a comerciantes y los amenazaban con retirarles sus mercancías si no cumplían con los pagos solicitados.

Además de las amenazas relacionadas con sus productos, las víctimas habrían sido intimidadas con posibles agresiones físicas, según la información proporcionada por la Fiscalía.

Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión

Luego de reunir los datos para integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes, que posteriormente fueron obtenidas y ejecutadas contra los tres señalados.

Autoridades determinarán su situación jurídica

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial, que se encargará de determinar su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y establecer la posible participación de funcionarios de la alcaldía en la presunta red de extorsión.