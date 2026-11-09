Cae por atraco de 20 mil pesos en banco en Oaxaca

Elementos de la agencia estatal aprehendieron al imputado en Tehuantepec por su presunta responsabilidad en el asalto a mano armada.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como M.A.R.G., alias "Dorek", por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral a las personas, cometido en agravio de una institución bancaria.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el ilícito ocurrió el 12 de marzo de 2026, cuando el imputado presuntamente ingresó a una sucursal bancaria y, amenazando a una cliente con un arma de fuego mientras ella realizaba un retiro de efectivo, se apoderó de 20 mil 170 pesos.

Captura en Santo Domingo Tehuantepec y seguimiento al proceso penal

En cumplimiento con el mandato judicial, elementos de la Vicefiscalía Regional del Istmo y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) llevaron a cabo la detención de "Dorek" en las inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, ubicada en el Barrio Lieza del municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

Tras su captura, la Fiscalía de Oaxaca continúa con las actuaciones ministeriales correspondientes para dar seguimiento legal al caso, esclarecer con precisión los hechos y determinar las responsabilidades penales conforme a derecho.