Personal del Gobierno de Puebla resguardó y evaluó un pasillo de Galerías Serdán tras caer 9.20 metros cuadrados de plafón sin lesionados.

Una fuga de agua al interior de una plaza comercial provocó el desprendimiento de una sección del plafón en los pasillos del centro comercial en Puebla, sin que se reportaran personas lesionadas ni riesgos adicionales para los visitantes, así lo informó Protección Civil Estatal a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte oficial, personal del Gobierno de Puebla acudió al inmueble tras recibir el aviso sobre la filtración de líquido en el área interior.

Daños en pasillos y control de la emergencia

La acumulación de agua derivó en el colapso de un tramo del plafón con una extensión aproximada de 9.20 metros cuadrados en uno de los pasillos de la plaza, donde afortunadamente no se reportaron personas lesionadas o afectadas por la caída de la estructura.

En las imágenes difundidas por las autoridades se observa a elementos del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla resguardando y evaluando la zona afectada, donde quedó delimitado el perímetro mientras se atendía el incidente y se confirmaba que la situación permanecía bajo control.