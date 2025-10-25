Cae pareja del líder de cártel ligado a extorsiones a limoneros

La mujer es la segunda persona detenida tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

Las autoridades mexicanas detuvieron a una mujer identificada como pareja sentimental del presunto narcotraficante César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, líder del cartel de Los Blancos de Troya, una de las organizaciones criminales investigadas por el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en el estado de Michoacán.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que la mujer detenida es Esmeralda 'A', quien fue capturada el miércoles en un operativo policiaco-militar desplegado en el poblado de Cenobio Moreno, sur del municipio de Apatzingán.

La mujer es la segunda persona detenida tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, Presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA). Este arresto fue anunciado el miércoles -sin ser revelada la identidad- por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al comparecer en el Senado mexicano.

La detención ocurrió cuando conducía un vehículo en la que transportaba 1000,000 pesos en efectivo, posiblemente producto de extorsiones a productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista.

En la detención participaron agentes del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) del Gobierno de Michoacán.

'El Botox' es el principal líder del cartel de Los Blancos de Troya, un ex integrante de los extintos civiles grupos de autodefensa que en 2013 surgieron para combatir al entonces cartel hegemónico de Los Caballeros Templarios.

También es socio de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra, líder del cartel de Los Viagras y quien dirige una alianza criminal que incluye a estas dos organizaciones con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Acahuato (o de La Virgen).

El Gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas de cinco millones de dólares, cada una, por información que permita las capturas de El Botox y El Gordo Viagra, a quienes ha clasificado como lideres de organizaciones terroristas, mientras que la Fiscalía de Michoacán ofrece recompensas de 5,500 dólares.