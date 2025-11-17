Cae pareja del CJNG ligada a red de armas en Cancún

Un operativo conjunto en Cancún derivó en un aseguramiento histórico de armamento y la captura de dos presuntos operadores del CJNG en la zona norte.

Autoridades de Quintana Roo realizaron uno de los aseguramientos de armamento más grandes registrados en la zona norte del estado, luego de detener en Cancún a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como Marcos Josué ‘N’ y Ángel Roberto ‘N’, alias El Flaco. La intervención estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), como parte de los operativos permanentes contra estructuras delictivas.

De acuerdo con los reportes oficiales, la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia en el municipio de Benito Juárez. Los agentes ubicaron dos vehículos que circulaban de manera inusual y observaron a los dos hombres intercambiando una bolsa de gran tamaño que contenía vegetal verde. Ante la presencia policial, ambos intentaron huir corriendo hacia las unidades, pero fueron alcanzados y asegurados sobre la avenida Sin Nombre, a unos metros de un punto comercial conocido como Kukulcana.

Tras la detención, los elementos procedieron a revisar los vehículos y diversos contenedores, hallando una serie de objetos que revelaban la magnitud de la operación criminal que, presuntamente, los detenidos coordinaban. Entre lo asegurado se encontraron dos bolsas grandes con marihuana, además de varias dosis del mismo narcótico; 52 envoltorios con fragmentos cristalinos similares al cristal y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco que podría ser cocaína.

Realizaz la SSC de Quintana Roo, histórico aseguramiento de armamento y detiene a dos personas en la Zona Norte pic.twitter.com/hHPymm99rJ — SSC_QROO (@SSC_QROO) November 16, 2025

El hallazgo más relevante fue el arsenal integrado por 44 armas de fuego —32 largas y 12 cortas— todas con cargadores, así como dos armas cortas adicionales con cargadores cargados. También se aseguraron 125 cargadores de arma larga, dos silenciadores, cuatro granadas antimotín y cuatro granadas químicas. A ello se sumaron decenas de cajas con cartuchos de distintos calibres, nueve chalecos antibalas y prendas con insignias vinculadas al CJNG, como camisetas “Deltas Q. Roo CJNG” y gorras “Operativas Jaguar”.

El operativo también permitió decomisar tres drones —uno de ellos con controlador—, libretas con anotaciones, dos pares de placas vehiculares del estado de Jalisco y dos vehículos: una Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca. Todo el material, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, que determinará su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre la SSC, Semar, Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para reforzar la seguridad y frenar las operaciones del crimen organizado en Quintana Roo.