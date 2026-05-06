Cae operadora financiera del Cártel de Sinaloa en Canadá

Esposa de Alejandro Flores Cacho, acusada de delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero con esta organización criminal

Diana Toro Díaz, identificada como presunta operadora financiera de una organización criminal oriunda de Sinaloa, fue detenida este martes en el aeropuerto Montreal-Trudeau cuando intentó ingresar a Canadá con un pasaporte falso.

Según medios canadienses, Toro Díaz se encuentra retenida en el Centro de Detención de Migración de Montreal desde hace más de una semana, con probabilidades de ser extraditada a los Estados Unidos.

Por ello, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos la acusa por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero. Mientras la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) afirmó que se encuentran bajo la llamada “Ley Kingpin”, medida que permite congelar bienes y restringir transacciones financieras.

Identificada como esposa de Alejandro Flores Cacho

Esta mujer también es identificada como esposa de Alejandro Flores Cacho, quien manejaba las empresas aéreas usadas por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera e Ismael "El Mayo" Zambada.

Diversas fuentes señalan que Toro Díaz fue detenida en México en 2006, cuando se implementó el aseguramiento de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen.

Por el momento, se encuentra retenida en el Centro de Detención de Migración a la espera de la decisión de la Junta de Migración y Refugiados.