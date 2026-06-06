Cae mujer con historial criminal y aseguran droga en CDMX

Tras labores de vigilancia, autoridades identificaron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir narcóticos.

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Una mujer que acumulaba antecedentes penales desde hace más de tres décadas volvió a ser detenida en la Ciudad de México

La captura se logró durante una serie de cateos en los que autoridades aseguraron cientos de dosis de presunta droga, un arma de fuego y diversos indicios relacionados con posible narcomenudeo.

La detenida, de 54 años, cuenta con cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario capitalino por distintos delitos, entre ellos delitos contra la salud, fabricación e importación de objetos aptos para agredir, portación de arma de fuego y tentativa de fraude con uso de documentos falsos.

De acuerdo con el historial consultado por las autoridades, registra antecedentes en 1995 por tentativa de fraude y uso de documentos falsos, además de ingresos en 2006, 2016 y 2021 relacionados con delitos contra la salud y posesión de armas.

La captura ocurrió como resultado de trabajos de investigación y seguimiento realizados por elementos de seguridad en atención a reportes ciudadanos que alertaban sobre posibles puntos de venta de droga en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Tras labores de vigilancia, autoridades identificaron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir narcóticos.

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público solicitó órdenes de cateo ante un Juez de Control, quien autorizó las intervenciones.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional.

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado sobre la calle Doctor Federico Gómez Santos, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En ese punto fueron aseguradas 110 bolsitas con aparente marihuana, 1.90 kilogramos del mismo vegetal a granel, 80 dosis de aparente cocaína, 11 cilindros con cigarros elaborados con hierba similar a la marihuana, 60 dosis de una sustancia con características de metanfetamina, además de un arma corta, dos cargadores, siete cartuchos útiles y un teléfono celular.

Ahí fue detenida la mujer de 54 años.

De manera paralela, en otro inmueble ubicado en la calle Mollendo, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, fueron asegurados 1.8 kilogramos de aparente marihuana, 100 bolsitas con el mismo vegetal y 107 dosis de una sustancia similar a la cocaína en piedra.

Las autoridades informaron que ambos inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

La mujer detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.