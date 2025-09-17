Cae líder de la 'Unión Tepito' dedicado a la extorsión

La SSC de la Ciudad de México detuvieron a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, identificado como líder de la organización criminal Unión Tepito

En un operativo de rutina para la prevención de delitos de alto impacto, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a Irving Herrera Sánchez, alias “El Irving”, identificado como líder de la organización criminal Unión Tepito, dedicado a la extorsión y narcomenudeo en la zona centro de la capital.

La detención se registró en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, cuando los uniformados realizaban patrullajes sobre la calle Beethoven, en el cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Los oficiales observaron a un sujeto con lo que parecía ser un arma de fuego en la mano, acompañado de una mujer. Tras solicitar una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales, descubrieron que se trataba de “El Irving”.

Durante la inspección se aseguró un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, además de diversas drogas distribuidas para su venta: siete bolsas con tusi, tres dosis de cocaína, un paquete con 35 gramos de crystal y 98 envoltorios de marihuana.

Asimismo, la pareja fue detenida junto con un vehículo en el que se encontraban al momento de la intervención.

Las autoridades informaron que ambos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.